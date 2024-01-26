Başakşehir maçında ıslıklandıktan sonra ayrılık kararı alan ve kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür konusunda büyük hareketlilik yaşanıyor. İlk etapta Fortuna Sittard ile adı anılan 24 yaşındaki orta saha için Hull City devreye girmişti. Yurt içinden de Başakşehir ile Pendikspor'un ilgisi var. Özellikle Pendik'in 5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor. Fakat Fotomaç'ın haberine göre Abdülkadir, kariyerine yurt dışında devam etmek amacında. Bu kulüplerin yanı sıra Avrupa'dan da bazı takımların opsiyonlu kiralama teklifleri bulunuyor. Durum kısa sürede netleşecek.