Afrika Kupası dönüşü Trabzonspor formasıyla Atakaş Hatayspor karşılaşmasına çıkan yıldız futbolcu Trezeguet, bordo-mavililerde hücumda sorumluluk almaya devam ediyor. Atakaş Hatayspor maçında kariyer rekorunu kırdı.

Sabah'ın haberine göre Mısırlı yıldız futbolcu, Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı geride bıraktı. 1 gol atan 29 yaşındaki oyuncu, 6 şut denemesi yaparken 2 isabetli şut attı.

15 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Trezeguet, aynı zamanda 4 şut pası verirken, 3 kez de çalım attı.

Mahmoud Trezeguet, hücumun yanı sıra 7 kez de ikili mücadele kazanarak defansif olarak da katkı sağladı.