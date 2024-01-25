Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Yoğun bir maç trafiği var herkes adına... 23 gündür yoğun trafik içerisindeyiz. 11'de sahaya çıkan 7-8 oyuncunun olmaması... Bir bahane değil ama gerçek. Mevcut kadronun sahada daha sağlıklı kalabilmesi için rotasyon gerekiyor ama yapamıyoruz. Sakatlıklar, Afrika Kupası, ayrılanlar... Geçen haftaya kadar oyun bizi tatmin etmiyordu ama sağlıklı geldik. Geçen hafta 60 dakika dengeli oyun vardı. Rizespor ligin çıkış yapan takımı. Bizim hedefimiz lig üçüncülüğü ve Avrupa'ya gidebilmek. Rakipler de bu geçiş döneminde sancı yaşıyor. Biz de bunu yaşıyoruz. Buradan az zararla nasıl çıkacağımıza bakacağız. Maça zihinsel ve fiziksel hazırlandık.