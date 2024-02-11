Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor önemli bir transferi elinden kaçırdı. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, Şilili orta saha oyuncusu için Rus kulübü CSKA Moskova'ya 4+2 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif etti. CSKA Moskova ödeme koşulları yıllara yayıldığı için Fırtına'nın önerisini reddetti. Karadeniz ekibi sezon sonunda Mendez için yeni bir teklifle CSKA Moskova'nın kapısını çalacak.