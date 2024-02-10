Bordo- mavililerin U16 takımında oynayan ve aynı yaş kategorisinde milli takım forması da giyen 16 yaşındaki Oğuzhan Ertem ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim oyuncunun yakın çevresine ulaşarak durumu hakkında bilgi aldı. Alman scoutların takip ettiği genç yetenek için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a teklif yapılabileceği öğrenildi.
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın genç yıldızına Alman kancası!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup edip çeyrek finale kaaln Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin U-16 takımında forma giyen 16 yaşındaki genç yıldıza Almanya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 10.02.2024- 06:40