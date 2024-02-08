Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Biz bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Taraftardan tek ricam bu süreçte takıma sonuna kadar destek olsunlar. Oyuncularımı bu zor şartlar altında sergiledikleri performans için tebrik ediyorum.

Şampiyonluktan üç ay sonra da tepki aldım. Ben taraftarlarımızı çok seviyorum. Yarın öbür gün farklı olacak. Bu dünyanın her yerinde aynı. Ben bu kulübe çok şey borçluyum, kulüp bana borçlu değil.

Ben de istiyorum 7-8 tane iyi oyuncu alalım. Farklı oyunlar oynayalım. Şimdi 8 tane oyuncu alıp kulübü mü borçlandıralım, yoksa bu süreci doğru mu geçelim. Trabzonspor aldığı oyuncuyu iki sene bekleyemez.