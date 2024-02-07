Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve şehre getirdiği Thomas Meunier'in sözleşme detayları belli oldu. Bordo-mavili ekip 32 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, imza parası dahil toplam 2.85 milyon Euro ödeyecek. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Thomas Meunier'i şehre getirmişti.

Bordo-mavili ekip Belçikalı yıldızın sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.