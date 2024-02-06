Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Streyger Larssen'in boşluğunu Belçikalı isimle doldurmak üzere.
Trabzonspor, Yunus Emre Sel'in haberine göre Borussia Dortmund'un deneyimli sağ beki Thomas Meunier'in transferi için Alman ekibi Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.
Sel'in aktardığı habere göre, Trabzonspor prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i Trabzon'a getirmek için hazırlık yapıyor.
Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu kulübünden kendisi çıkışını yapıyor.