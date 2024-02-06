TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Thomas Meunier için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı!

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Thomas Meunier için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı!

Son dakika spor haberl: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Stryger Larssen ile yollarını ayıran Trabzonspor, Yunus Emre Sel'in haberine göre Borussia Dortmund'un deneyimli sağ beki Thomas Meunier'in transferi için Alman ekibi Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2024- 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024- 12:45