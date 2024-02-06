Devre arası transfer döneminde çalışmalarına hız veren Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takım Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier ile prensipte anlaşma sağlarken, Belçikalı oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

İmza için şehre gelen 32 yaşındaki oyuncu, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PROJE HOŞUMA GİTTİ"

Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana ifade proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı.

Daha önce Denswil ile oynadık. Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Takımımız her zaman zirve mücadele veren bir takım. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz.

Borussia Dortmund ile son ayımda biraz sıkıntılar yaşadık. Hocamız bana duymayı istediğim şeyleri söyledi. Takıma liderlik edebilecek, tecrübelerini aktarabilecek birini arıyordu. Benim de çok düşünmeme gerek kalmadı.