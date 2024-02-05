Son dakika trnasfer haberi: Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili ekip sağ bek için Borussia Dortmund'un yıldızı ile ilgileniyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde Larsen ile yollarını ayıran Bordo-Mavili takım, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen sağ bek oyuncu Thomas Meunier ile ilgileniyor.

Sabah'ın haberine göre; 32 yaşındaki sağ bek için temaslarına başlayan Trabzonspor, rakamları makul seviyeye çekerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Kariyerinde Club Brugge, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund formaları giyen Meunier, sezon öncesinde sakatlık yaşamış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlık dönüşü yeniden form tutan ve Aralık başında formasına kavuşan Belçikalı futbolcu, Alman devinde yeniden düzenli olarak şans buldu ve 8 maça çıktı.

Bu arada sağ bek için geniş bir aday havuzu üzerinden transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un Nice forması giyen Youcef Atal için de pazarlıklarını sürdürüyor.