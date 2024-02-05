Karadeniz devi, Sevilla'da forma giyen forvet Rafa Mir için teklif yapmış ama Valencia devreye girip fiyat yükseltince geri adım atmıştı. Hatta 26 yaşındaki golcü, Valencia'nın tesislerine gidip gezmişti. Ancak şok bir gelişme yaşandı. Sevilla, 1.91 cm boyundaki oyuncunun transferine son anda onay vermeyince iş yattı. Fotomaç'ın haberine göre; Avrupa'da transfer dönemi sona erdiği için Rafa Mir'in tek seçeneği olarak bordo-mavililer kaldı. Yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunabileceği belirtildi.