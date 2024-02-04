Trabzonspor'dan TFF'ye ve VAR hakemlerine tepki!

Trabzonspor'dan TFF'ye ve VAR hakemlerine tepki!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Karadeniz ekibi, maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve karşılaşmanın VAR hakemlerine tepki içeren bir paylaşım paylaştı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 22:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024- 22:10