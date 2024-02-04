Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
Karadeniz ekibi, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Trabzonspor'da Enis Bardhi, Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Bordo-mavili takım bu pozisyon sonrası penaltı bekledi.
Bir süre VAR'ı dinleyen Arda Kardeşler, oyunu devam ettirdi.
Trabzonspor ise maç sonrasında bu duruma tepki gösterdi.
TRABZONSPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIM ŞÖYLE:
Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık! Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR'daki Alper Çetin bulunuyordu.…— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 4, 2024