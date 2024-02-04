Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesinde tek hedef 3 puan. Fotomaç'ın haberine göre, 4 maçtır kazanamayan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı da kadroda değişikliğe gidiyor. Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Stefano Denswil, 11'e dönüyor. Rayyan Baniya'nın partneri olacak. Sol kanatta da Fountas-Trezeguet değişikliği yapılacak. Verimsiz kalan Yunan oyuncunun yerine bu kanatta resital sunan Mısırlı yıldız görev yapacak. Avcı, Denswil ile saha derli toplu savunma ve hücuma çıkış yapılacağını düşünüyor. Trezeguet de tıkanan hücümları çalımları, pasları ve ortalarıyla çeşitlendirecek. Avcı bu hamleleriyle zaferi hedefliyor.