Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesinde tek hedef 3 puan. Fotomaç'ın haberine göre, 4 maçtır kazanamayan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı da kadroda değişikliğe gidiyor. Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Stefano Denswil, 11'e dönüyor. Rayyan Baniya'nın partneri olacak. Sol kanatta da Fountas-Trezeguet değişikliği yapılacak. Verimsiz kalan Yunan oyuncunun yerine bu kanatta resital sunan Mısırlı yıldız görev yapacak. Avcı, Denswil ile saha derli toplu savunma ve hücuma çıkış yapılacağını düşünüyor. Trezeguet de tıkanan hücümları çalımları, pasları ve ortalarıyla çeşitlendirecek. Avcı bu hamleleriyle zaferi hedefliyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan kadroya Beşiktaş ayarı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın konuğu olacak Trabzonspor'da maç hazırlıkları tamamlandı. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçında kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 04.02.2024- 06:40