Trabzonspor'un yeni yıldızı Komşu'dan!

Son dakika transfer haberi: Orta sahaya takviye için kollarını sıvayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemina aldı. Bordo-mavili ekip 3 pozisyonda oynayabilen o yıldız ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferde orta saha ve defans hattının öncelikli olduğunu söylemişti. Bu açıklama sonrası Karadeniz devine futbolcu önerileri yağmaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre; uzun süredir Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Mady Camara da bu isimlerden birisi. Menajerler, 8 numara pozisyonu için arayışta olan Trabzonspor'un kapısını çalarak, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli orta sahayı teklif etti. 2018 yılında Olimpiakos'a katılan 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor. Son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

GÜNCEL DEĞERİ 8 MİLYON EURO

1.82 boyundaki futbolcu, 2021 yılında 15 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Güncel verilere göre Mady Camara'ya 8 milyon euro değer biçiliyor.