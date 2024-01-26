Peki ya Trabzonspor! Asıl acı olan bu! Rakip öne geçmiş, Trabzonspor'da skora isyan eden, başkaldıran bir oyuncu yok sahada. Bu takıma transfer yapsan ne yazar! Bu takımın transferden önce hırsa, savaşmaya, koşmaya, alın teri dökmeye, bir oyuna ihtiyacı var. Bu gidiş hiç iyi bir gidiş değil Trabzonspor adına. Haftalardır kötü oynayan, her mevkisi ile tel tel dökülen bir Trabzonspor var ortada… Hiçbir umut ışığı da yok ileriye dönük olarak… Bu işler Abdülkadir Ömür'ü kadro dışı bırakmakla olmaz! Çaykur Rizespor ise aslanlar gibi oynayıp, haklı bir galibiyet elde etti. İlhan Palut ve öğrencilerine helal olsun!