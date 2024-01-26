ZEKİ UZUNDURUKAN – BÖYLE GİTMEZ
Trabzonspor'un Papara Park'ta farklı kaybettiği Galatasaray derbisinden sonra Rizespor karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. İlk yarıda son derece yavaş ve isteksiz oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Takımı ateşleyecek, ileriye taşıyacak tek bir oyuncusu bile yoktu. Böyle olunca maç boyunca üst üste 3 pas bile yapamadı bordo mavililer. Enis Destan ve Mendy'nin kaleyi bulmayan şutları dışında gol pozisyonuna giremedi Trabzonspor. Sahada futbol oynayan, kazanmak için savaşan ve gol pozisyonlarına giren takım Çaykur Rizespor'du. Ev sahibi ekibin Zeqiri ve Hojer ile bulduğu iki net gol pozisyonunda Uğurcan başarılı kurtarışlar yaptı. Çaykur Rizespor'un Emirhan ile bulduğu gol ise VAR uyarısı ile (ofsayt kararı) iptal oldu. Uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönen Hüseyin Türkmen'in ilk yarıda aşil tendonu koptu. Gördüğüm kadarıyla kötü zeminin kurbanı oldu Hüseyin. Çünkü darbeye bağlı bir sakatlık değildi.