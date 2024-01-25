Trabzonspor'da şok sakatlık! Hüseyin Türkmen oyuna devam edemedi
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Bordo-mavililerde sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen oyuna devam edemedi. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2024- 20:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024- 20:29
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Bordo-mavililerde 20. dakikada sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen oyuna devam edemedi.
Hüseyin'in yerine Mehmet Can Aydın oyuna dahil oldu.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
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