TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan sağ bek bombası! İşte Fırtına'nın yeni yıldızı

Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sağ bek arayışında olan bordo mavililer, transferdeki hedefini belirledi. İşte Fırtına'nın peşinde olduğu o yıldız... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2024- 06:40