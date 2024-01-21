TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan sağ bek bombası! İşte Fırtına'nın yeni yıldızı
Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sağ bek arayışında olan bordo mavililer, transferdeki hedefini belirledi. İşte Fırtına'nın peşinde olduğu o yıldız... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Larsen'in ayrılması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Trabzonspor yönetimi, Danimarka'nın Silkeborg takımında forma giyen Danimarka asıllı Perulu Oliver Sonne ile ilgilendiği öne sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunulduğu belirtilirken, kulübünün bonservis beklentisi ise netlik kazanmadı. Ayrıca Belçika'nın Truiden takımında forma giyen Japon sağ bek Daiki Hasioka da Trabzonspor'un listesinde yer alıyor.