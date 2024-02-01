Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve pas çalışması ile 5'e 2 gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.