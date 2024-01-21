Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"OYNAMAYANLAR DEĞİL, OYNAYANLAR KONUŞULSUN"

"Ligimizin son şampiyonu. Çok net ligin üzerinde konu başlıkları var; baskıları, kaybettikleri yerdeki baskıları. Bunlar çok önemli konu başlıkları. Güçlü oyun kurmaları var. Biz nereyi kapatacağız? Biz sadece görselde hazırlanabiliyoruz. Biz rakibe karşı neler yapabiliriz? Hüseyin Türkmen, benim dönemimde sağ bek oldu. Karşılarken nereye yönlendireceğiz gibi etkenler var. Baskılardan çıkışlarımızda az temaslı oyunlar. Rakip sahaya geçince birkaç konu başlığımız var çözümle alakalı. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Trabzonspor ne olursa olsun her zaman zor deplasmandır. Sahaya çıkan 11, en iyi 11'dir. Oynamayanların değil oynayanların konuşulduğu bir 11 arzum, isteğim. Bunu en iyi şekilde yapabilecek geçmişi, tarihi, duygusu, ruhu olan bir takımız. Bunun karşılığını alırız umarım. Avrupa kupaları önemli bir hedef. Geldiğimizden beri 12 maç 25 puan var. Oyun zenginliği, zaman içinde oyuncu değişimiyle olur. Güzel bir maç olur umarım. İyi bir oyun, herkesin keyif aldığı bir oyun... Karşılığını aldığımız güzel bir müsabaka olur umarım."

"ÖMÜR'ÜN ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YORGUNLUKLARI VAR"

Abdülkadir Ömür'ün zihinsel ve fiziksel yorgunlukları oluyor. Kolay değil. Oyuncu kaybetmek, insan kaybetmek kolay. Abdülkadir Ömür'ü kazanmak istiyoruz. Alınan karar Abdülkadir Ömür'ü kazanmak adına bir karar.