Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavili kulüp, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bıraktı.
TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Açıklama Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.…— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 19, 2024