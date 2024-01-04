Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eksik bölgeleri için oyuncu arayışlarına devam eden bordo-mavililerin yıldız futbolcusuna İtalya Serie A ekibi Milan talip oldu. İşte ayrıntılar...

Trabzon'da Uğurcan Çakır ile Nicolas Pepe'nin ismi son dönemde sıklıkla transfer haberleriyle anılıyor. İtalyan gazeteleri önce Roma'nın Uğurcan Çakır'ı devre arasında kadrosuna katmak istediğini dile getirdi. Ardından La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Nicolas Pepe'ye talip oldu. Her iki oyuncunun transferi için resmi girişimlerin devre arasında yapılacağı yazılsa da Trabzonsporlu kurmaylar şu ana kadar kendilerine bu konuda ulaşan herhangi bir teklifin bulunmadığını dile getirdi. Pepe, Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.