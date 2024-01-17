Trabzonspor - Manisa FK maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de kazanmak ve adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Müsabakada Turgut Doman görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024- 14:02