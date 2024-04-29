Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 3'üncülük ile Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip sezon sonunda kupaya uzanmak isterken, bir yıldız futbolcusuna Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un sezon başında Angerst'ten 4.40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Batista Mendy performansyla göz doldurmaya devam ediyor.

Bordo-mavililere orta saha olarak gelen ancak Abdullah Avcı tarafından stoper olarak kullanılan Mendy bu bölgede de kusursuz bir futbol sergiledi.

Süper Lig'de bu sezon 28 maça çıkan Mendy 1 gol kaydetti.

Trabzonspor ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi talip oldu.

Fransız basınında yer alan habere göre Mendy için Crystal Palace devreye girdi.

Trabzonspor'un Mendy'i 10 milyon Euro'nun altında bırakmak istemediği iddia edildi.

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