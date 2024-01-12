Spor yazarları Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!
Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Yılport Samsunspor'u ağırladı. Rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçını flaş ifadelerde değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor ve Abdullah Avcı, istatistiksel açıdan başarılı bir puan ortalaması tutturmasına rağmen, topa sahip olduklarında nasıl hücum edecekleri ve organize olacakları konusunda belirsizlik vardı. Bordo-mavililerin, Samsun gibi ligin zayıf takımlarından birine karşı sergileyeceği performans, Trabzonspor taraftarının en çok merak ettiği konulardan biriydi. İlk devrede bordo-mavililerin topa yüzde 60 oranında sahip olması, 8 defa rakip ceza sahasında topla buluşması, iki tane duran top dışında pozisyon üretememesi ve rakip ceza sahasında sayısal olarak üstünlük sağlayamaması, hücum kombinasyonlarının çeşitliliği eksikliğinin açık bir göstergesiydi.
İkinci yarıda oyunun dengesi bozulduğu gibi, 51. dakikada Samsunspor 2-2 beraberliği yakalayabilirdi. Bununla birlikte dört tane pozisyon kaçırdıkları gibi bir topu da direkten döndü. Tabii ki Trabzonspor'un ikinci devrede, ilk yarıya göre daha fazla pozisyon kaçırdığını da belirtmek gerekir. İkinci devre, ilk yarının aksine akıl kaybolduğu, duyguların öne çıktığı bir mücadeleye dönüştü.
İşin en ilginç yanı, Uğurcan'la birlikte önünde defans 4'lüsü ve orta sahada Mendy ve Berat'la birlikte 7'li bir savunma ve orta saha kuran Trabzonspor'un bu kadar çok pozisyon vermesiydi. Ayrıca öndeki dört oyuncuyla genellikle gol arayan bordomavililer bu 'iki parçalı' oyunla attığından daha fazlasını kaçırdığı gibi hak ettiği 3 puanı da aldı.
ZEKİ UZUNDURUKAN – FUTBOL KAŞİFİ
Trabzonspor iyi oynamıyor ama kazanmasını biliyor. Futbol sonuca odaklı bir oyun... Abdullah Avcı bu felsefe ile sahaya çıkıyor. Türk futbolunun 'puan kaşifi ve galibiyet sihirbazı' Abdullah Avcı! Trabzonspor taraftarı, ilk başlarda oynanan oyuna tepki gösteriyordu. Ama art arda alınan galibiyetler, Trabzonspor taraftarını mutlu etmeye başladı. Takım kazandıkça öz güveni de yükselmeye başladı. Sahadaki oyuncular, panik yapmıyor, golün ve galibiyetin geleceğini biliyor. O yüzden sabırlı ve risksiz futbol oynuyor Trabzonspor.
Trabzonspor duran topları çok iyi kullanıyor. İlk yarıda atılan iki gol de duran toplardan geldi. Benkovic'in golünde Bakasetas, Onuachu'nun sayısında da Visca'nın imzası vardı. Benkovic, Samsunspor karşısında savunmayı toparlayan isimdi. Mendy ve Berat, çok fazla öne doğru oynamıyor, öyle olunca da hücum aksiyonları ve süratli bir oyun ortaya çıkmıyor. Çünkü Eren ve Fountas'ın çok fazla hücuma katkısı yok. Visca'nın kanadından etkili olmaya çalışıyor bordo mavililer. İlk yarıda Onuachu'nun kafasına iki orta yapıldı. Birinde top çizgiden çıkarıldı. Diğer orta ise gol oldu. Trabzonspor'un elinde adeta altın yumurtlayan bir tavuk var. Ceza sahasına ne kadar orta gelirse, o kadar fazla skor üretir Trabzonspor!
Trabzonspor taraftarı, takımına daha fazla destek vermeli. Sonuç ise sonuç, galibiyet ise galibiyet! Daha ne istiyorsunuz! Doldurun tribünleri! Şampiyonluk sezonunda adınız dünyadan-yıldızlara kadar 'İşte evrendeki en büyük şehir takımı ve taraftarı' diye yazılmadı mı! Trabzonspor ikinci yarıda daha fazla rakip kaleye gidince üst üste pozisyonlar buldu. Son haftalarda Visca'nın yükselen bir formu var. Dün yine büyük işler yaptı. 108 asiste ulaşarak Alex de Souza'yı yakaladı. Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla, maçı tribünden izleyen Montella'ya 'EURO 2024'te kale benim' der gibiydi.
Samsunspor kalecisi Okan Kocuk da tarihi farkı önledi. Özellikle de Visca'nın füze gibi şutlarında kalesinde devleşti. Bir sözüm de Bakasetas'a. Haftalardır iyi oynamıyorsun. Riske girmiyorsun. Gideceksin tamam da... O yaptırdığın penaltı ne öyle! Sen gittiğin takımda çok ararsın Trabzon'u çok! Trabzonspor, yavaş yavaş kazanmayı alışkanlık haline getiriyor. Bu alışkanlık, aynı zamanda iyi futbolun da habercisi...