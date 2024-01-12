Samsunspor kalecisi Okan Kocuk da tarihi farkı önledi. Özellikle de Visca'nın füze gibi şutlarında kalesinde devleşti. Bir sözüm de Bakasetas'a. Haftalardır iyi oynamıyorsun. Riske girmiyorsun. Gideceksin tamam da... O yaptırdığın penaltı ne öyle! Sen gittiğin takımda çok ararsın Trabzon'u çok! Trabzonspor, yavaş yavaş kazanmayı alışkanlık haline getiriyor. Bu alışkanlık, aynı zamanda iyi futbolun da habercisi...