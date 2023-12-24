Trabzonspor, Başakşehir karşısında neden bu kadar ürkek bir futbol oynar ki! Hem de evinde, taraftarının önünde mücadele ediyorsun! Galip gelmek için gole ihtiyacın varken, Onuachu'yu çıkarıp, Enis Destan'ı oyuna almak doğru mu? Geride kalan maçlarda Onuachu-Enis ikilisinin ne kadar etkili olduğunu, Enis'in Onuachu'nun verimini artırdığını gözlemlemedik mi! Visca neden çıktı onu da anlayamadım... Trabzonspor, son haftalarda sahada savaşmıyor, oyuncular yeteri kadar koşmuyor, sahada forması terlemeyen oyuncular bile var. Buna rağmen Başakşehir karşısında çok gol pozisyonuna girdi Trabzonspor! Mendy sahanın en iyisiydi... Golünü attı, defansta tek başına savaştı durdu.
Tribüne gelen az sayıdaki Trabzonspor taraftarı, kötü futbolun faturasını Abdülkadir Ömür'e kesmiş adeta... Trabzonspor taraftarı, 'öz evladını' oyundan çıkarken protesto ediyor. Oysa Abdülkadir Ömür'ün morale ihtiyacı var. Böyle davranarak, elinizdeki en yetenekli yıldızınızı küstürüyorsunuz! Böyle taraftarlık olmaz! Ömür size şampiyonluk yaşatmadı mı! Ne çabuk unuttunuz o günleri... Sanki takım sahada uçuyor da bir Abdülkadir Ömür yürüyor! Ayrıca dün kötü mücadele eden takımın en iyilerinden biriydi Abdülkadir... Ömür, bu takımın galip gelmesini sizden daha çok ister beyler! Lütfen sabırlı olur ve bu takıma destek verin!
Başakşehir iyi savunma yaptı, oyunu soğuttu, Trabzonspor da bu tuzağa düştü. Trabzonspor sahada savaşmıyor, koşmuyor... Bu futbolla kazanamazsın elbette... Trabzonsporlu oyuncular, hazırlık maçı havasında mücadele etmeye başladı. En kötüsü bu... Pas oyunu, kontrollü oyun; yana geriye oyun, yavaş oyun... Kısacası üretkenlikten uzak, seyir zevki olmayan bir futbol oynuyor Trabzonspor! Ocak ayında 3-5 transfer yapsanız da değişen bir şey olmaz! Trabzonspor, prese dayalı tahrip gücü yüksek bir futbol oynamalı... Eldeki mevcut kadro da bu futbolu oynayabilir. İnanırsan, çok çalışırsan başarırsın!
REHA KAPSAL – REFLEKS
Trabzonspor'un Başakşehir kadrosunun, geçen haftaki İstanbulspor'la aynı olması sanırım Abdullah Avcı'nın oynanan oyundan memnuniyetini gösteriyordu. Halbuki geçen hafta zaten takımın hücum edememe, saha içindeki birliktelikleri, hücum kombinasyonundaki eksiklikler net bir şekilde ortadaydı. Hala aynı 11'e çıkmak hem takım içindeki rekabeti öldürdüğü gibi hem de aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar almaya benzer. Avcı'nın geldiğinden beri en iyi oyuncu ve oyuncu performansı G.Antep deplasmanındaydı. O maçı referans alıp oyunu geliştirmek gerekirdi. Aynı şekilde o zaman da söylediğim gibi bu oyunun sürdürebilirliği, Trabzonspor'un bundan sonraki yol haritası için çok önemli olacaktı. Maalesef görünen hem galip gelinen İstanbulspor maçı hem de berabere biten Başakşehir maçındaki puanlardan daha önemlisi; tekrar geçmişteki Trabzonspor takımının fabrika ayarlarına dönmüş olması. Sanırım bu durum, şu anda en büyük sorun gibi görünüyor.
Yalnız Visca ile oynanan bir kanat oyunu ve bunun olumlu etkisiyle pozisyon bulma çabası, üstüne üstlük sakatlığı yoksa oyundan çıkması da Trabzonspor adına doğru olmadı. Bu arada Berat gibi temposuz, takımın oynadığı futbol gibi yana ve geriye oynayan bir oyuncunun orta sahada olması da oyunun temposunu belirleyemez. Kaleci Uğurcan tüm topları Onuachu'ya uzun vuracaksa, Mendy'yi orada hibrit savunma dörtlüsünün merkezinde oynatıp, oyunu ortadan kurup çıkmak isteme fikrinin yalnız teoride kalıp pratiğe dönüşmediğini gördük. Böyle yaparak hem orta sahada 6 numara oyuncu sorunu yaşıyorsun, hem de onu gereksiz olarak savunmanın merkezinde kullanıyorsun. Evet, ben bunun bir maçlık olmasından yana olduğunu daha önce ifade etmiştim, doğru bir stratejidir de... Ama bunun sürekliliği hem takımın oynadığı oyun hem de orta sahadaki eksiklik nedeniyle Mendy'yi orada kullanmamak gerektiğini gösteriyor. Trabzonspor'a gol lazımken Onachu'yu ayıp Enis'i sokmak ne kadar doğru? Orada büyük takım refleksi, yeri geldiğinde 2 hatta 3 santrforla oynamayı ve o cesareti göstermeyi gerektirir.