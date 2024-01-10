Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi son olarak Dimitrios Kourbelis'i Rayyan Baniya transferinden kalan borcun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Karadeniz ekibi son olarak Dimitrios Kourbelis'i Rayyan Baniya transferinden kalan borcun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.