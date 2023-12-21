Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile yarıda kalan maçta takımının ilk golünü kaydeden Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet, bir açıldı pir açıldı. Fotomaç'ın derlediği haberde geçtiğimiz sezon ligde forma giydiği 28 maçta 11 gol atan 29 yaşındaki sol kanat futbolcusu bu dönem ligin 12 haftalık bölümünde golle tanışamamıştı. Mısırlı yıldız son haftalarda ise bordo-mavili ekibin parlayan yıldızı oldu. Yetenekli futbolcu, Trabzonspor'un son üç deplasman maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon ilk olarak ligin 13. haftasındaki Sivasspor deplasmanında gol atan 1.79 boyundaki oyuncu, daha sonra yine deplasmanda Gaziantep filelerini 2 kez sarsmıştı. Deneyimli futbolcu önceki akşam oynanan ancak tamamlanamayan İstanbulspor sınavında da fırsatçılığını konuşturup ağları havalandırdı. Böylelikle Trabzonspor'un son üç deplasman maçında skora katkı veren Trezeguet, adeta kendini buldu. Başarılı performansını sürdüren oyuncu toplamda 4 gole ulaştı.