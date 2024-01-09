Trabzonspor'da gündem Yunan yıldız Bakasetas. Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik çıkan haberlerin üzerine bordo-mavili ekipte başkan Ertuğrul Doğan, kritik açıklamayı yaptı. İşte Doğan'ın sözleri... | Trabzonspor haberleri
Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Yunan orta saha oyuncusu için "Teklif gelmedi" açıklamasını yaptı. Fotomaç'ın derlediği haberde Bakasetas'ın Beşiktaş'a transfer olacağına dair haberlerin artması üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Böyle bir teklif yok" dedi. Doğan'ın açıklamasında, "Teklif yok" vurgusu yapması Yunan futbolcunun Beşiktaş'a olası bir transferinin gündeme gelmesi durumunda Trabzonspor'un önemli bir bonservis beklentisi içerisinde olduğunu da gösterdi. Bu arada Bakasetas'ın da yakın zamanda menajer değişikliğine gitmeyi planladığı öğrenildi.