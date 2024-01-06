Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililerde Filip Benkovic bu mücadeleden sonra açıklamalarda bulundu.

İŞTE BENKOVIC'İN SÖZLERİ:

Çok önemli bir 3 puan oldu. Bu sahada, zeminde oynamamın kolay olmayacağının bilincindeydik. Gayet iyi bir mücadele ortaya koyduk. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak. Trabzonspor'da oynayan bütün oyuncular kalitelidir. Bu rekabetin olması sizi gelişmeye itiyor. Ben her zaman profesyonel davranmaya ve yüzde 100'ümü vermeye çalışan bir insanım. Uzun bir aradan sonra oynadım ve oynadığım için mutluyum. Oynamadığım zaman da takım arkadaşlarımı desteklemeye çalışıyorum.