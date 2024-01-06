Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Zorlu müsabaka öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"YENİ YIL HEPİMİZE UĞURLU OLSUN"

"Yeni yıl hepimize, futbol ailesine hayırlı, uğurlu olsun. Genelde ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları geride bıraktık diye düşünüyoruz. Yeni yıla girerken, futbolun iyileştirme gücünü bunu hiçbir zaman kenara bırakmadan hareket etmemiz lazım.

"SAKATLAR VE AFRİKA KUPASI'NA GİDENLER VAR"

"Sakatlar ve Afrika Kupası'na gidenler var. Pepe ve Trezeguet çok önemli oyuncular ama turnuva var. Fernandez ve Hüseyin'in sezon başından beri maçları yok. Yeni yeni antrenman yapıyorlar. Ömür'ün bir hafta önceden de kasığında ağrısı vardı. Sayılara öyle bakmıyorum ben. 21 kişiyiz, 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Buna en iyi şekilde hazırlandık. Geldiğimizden günden beri 9 maçta 18 puan aldık, daha iyisi olabilirdi. Kayserispor maçı kayıp olarak duruyor. Bunu bir yerde telafi edeceğiz. Umarım bugün olur.

"YOLUMUZA KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Kazanarak yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."

"SAHİP ÇIKALIM"

"Bu oyun, çok güzel bir oyun. Buna sahip çıkalım"