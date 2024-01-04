Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in yerini doldurmak için çalışıyor... Avcı'nın hedefi hem defansif hem de ofansif özellikleri olan üst düzey bir kariyeri olan takım lideri arıyor.

İŞTE MAREK HAMSIK'İN VARİSİ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre bu isimler arasında Oriol Romeu ismi bir adım öne çıktı. Bordo-mavililer, Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Katalan oyuncu için çalışma başlattı.

ROMEU'NUN BARÇA'DAN AYRILACAĞI SÖYLENİYOR

Kısa süre önce El Mundo Deportivo gazetesi, "sezon başında Oriol Romeu'nun sezonun bu noktasındaki performansının daha iyi olması bekleniyordu. Ancak baskıya yenildi" haberini yaptı. Oriol'un gönderileceğini açıkladı.

BU SEZONKİ KARNESİ

32 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon toplamda 19 maça çıkarken 968 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı.