Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması yapıldı. Bordo-mavili ekibin yaptığı açıklamaya göre Stefano Denswil'in sol alt delesinde yaralanma tespit edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması yapıldı. Bordo-mavili ekibin yaptığı açıklamaya göre Stefano Denswil'in sol alt delesinde yaralanma tespit edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.