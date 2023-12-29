Trabzonspor'da ocaktaki ara transfer dönemi içerisinde yabancı kontenjanında yer açmak öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Sabah'ın haberine göre; Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den kiralık gelen Filip Benkovic'in ocak ayında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yine yazın kadroya katılan ve forma şansı bulmakta zorlanan Tonio Teklic ve Joaquin Fernandez ile inişli-çıkışlı bir grafik çizen Enis Bardhi için ayrılık ihtimali yüksek gözüküyor. Bu üç ismin menajerlerine, teklif getirmeleri durumunda değerlendirmeye alınacağı talimatı verildi. Kuzey Makedonyalı Bardhi ve Hırvat 10 numara Teklic'in bordomavili takımdan gitme durumunun daha fazla olduğu kaydedildi.