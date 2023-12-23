Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme'nin geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili net konuştu. Doğan, "Hocamızın bir görüşmesi oldu." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, haber 61'de yer alan haberde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Doğan, yeniden Trabzonspor'a döneceği öne sürülen Nwakaeme ile ilgili olarak da konuştu.

Transfer sürecine dair konuşan Başkan Doğan, "Bu konu teknik bir konu. Hocamızın bir görüşmesi oldu. Biz de görüştük, hocamızdan bir onay gelmedi. Onay gelince durumu değerlendireceğiz ama kulübe verdiği katkı ortada, huzursuzluk yaratmadı. Sağlığı konusunda bir durum olup olmadığını bilmiyorum. Bunlar değerlendirildikten sonra karar verilecek" dedi.