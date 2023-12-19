Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Simon Deli, Duhaney, Okan, Ali Yaşar, Ndao, Muammer, Loshaj, Emir, Ethemi, Jackson.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu.

DAVID JENSEN İLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Sarı-siyahlı kulüp, kaleci David Jensen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

ABDULLAH AVCI DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor'da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3'ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.