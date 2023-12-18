Trabzonspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Bordo mavililer ocak ayında kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Fırtına'nın dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in ikinci yarısına daha kuvvetli bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda listesindeki oyuncularla görüşmelerine devam ediyordu.

Bu doğrultuda Fırtına'dan flaş bir hamle geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre Trabzonspor, Liverpool'un yıldızı Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde 32 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda sözleşmesinin bittiğine dikkat çekildi. İngiliz devinin de Thiago ile kontrat yenilemeyeceği kaydedildi.

Liverpool'un ocak ayında yapacağı transferler için oyuncu göndermek zorunda olduğu ve Thiago'nun da bunlardan biri olduğu vurgulandı. Liverpool'un, Thiago ile aldığı kararın ise Trabzonspor için önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

Bordo mavililerin sezon başında Arsenal'den Nicolas Pepe'yi transfer ettiği haberde yer alırken, Thiago'yu da kadrosuna katarak tamamen güçlenmeyi planladığı yazıldı.

Öte yandan İspanyol futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda Liverpool'un küçük de olsa bir bonservis ücreti kazanabileceği bildirildi.

Bu sezon sakatlığından dolayı resmi maça çıkamayan Thiago, geçen yıl ise 28 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Thiago, kariyerinde Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlarda da forma giydi.