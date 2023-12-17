Gaziantep FK karşısında 3-1 galip gelip çıkışa geçen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan takıma uyarı geldi. Salı günü İstanbulspor'a konuk olacak bordo-mavililerde Abdullah Avcı takımını bu maça önemle hazırlıyor. Sabah'ın haberine göre, Gaziantep FK karşısında alınan farklı galibiyetin rehavet yaratmamamasını isteyen tecrübeli teknik direktör, takıma seslenip Rakibe saygı göstererek ve asla rehavete kapılmayarak oynamalıyız" ifadeleriyle takıma mesajda bulundu. İstanbulspor maçında takımın taktik anlayışa sadık kalmasını ve oyunu geliştirmesini isteyen Avcı, ideal 11'inde de herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.