Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas ile ilgili medyada birçok iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'dan bu iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas ile ilgili transfer iddiaları ortaya atıldı

Bordo-mavili kulüp, Yunan futbolcunun yeni sözleşme teklifi ile alakalı çıkan haberlere yanıt olarak bir paylaşım yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir.

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