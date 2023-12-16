Bordo-mavililer savunma hattını yenilemek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı devre arasında bu bölgeye mutlaka transfer istediğini yönetime iletmişti. Fotomaç'ın haberine göre scout ekibinin hazırladığı listede Willyan Rocha üst sıralarda yer alıyor. 1.91 boyundaki savunma oyuncusunun CSKA Moskova ile 1.5 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 5 milyon euro. Fırtına'da Abdullah Avcı onay verdi, idareciler kısa süre içinde Rus temsilcisiyle temas kuracak. Pazarlık masasına oturacaklar. Brezilyalı futbolcunun da kariyerini Trabzon'a taşımaya sıcak baktığı kaydedildi. Flamengo alt yapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu Gremio, Piedade, Portimonense'den sonra CSKA'ya transfer olmuştu. Savunmada sert ve geçilmez, hücumda ise topu oyuna iyi sokmasıyla dikkatleri çekiyor.