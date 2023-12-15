Trabzonspor'a dev stoper! Rusya'dan gelecek

Bordo mavililerin, CSKA Moskova forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgilendiği öne sürüldü. Benkovic ve Fernandez gönderilecek. Rocha’nın kulübü ile 1.5 yıllık sözleşmesi var

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 06:40