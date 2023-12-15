Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekibe piyango vurdu. Fırtına'da takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncuya Avrupa'dan bir takım talip oldu. İşte detaylar.

Bordo mavili takımda istediği kadar forma şansı bulamayan Bardhi'ye Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin talip. Kuzey Makedonyalı orta sahayı kadrosunda görmek isteyen Trabzonspor'un eski teknik direktörünün bu talebi üzerine Alman ekibi harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; Henüz resmi teklif yapılmayan Bardhi için yetkilendirilen bir menajerin gelecek hafta Trabzon'a gelerek görüşmelere başlayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncuyu geçen sezonun başında Levante'den 3 milyon euro'ya transfer eden Trabzonspor, bu futbolcunun satışından zarar etmek istemiyor.

Bu sezon 13 maçta 2 gol 2 asist ile oynayan Bardhi, toplamda bordo mavili formayla 55 maça çıktı ve 9 gol 2 asiste imza attı.