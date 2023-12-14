Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da, ayrılacak isimler de önem taşıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Maxi Gomez'e İspanyol kancası! Abdullah Avcı'nın düşüncesi...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basını, teknik direktör Abdullah Avcı'nın planları arasında yer almayan Maxi Gomez için transfer iddiasında bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.12.2023- 16:04
Bordo-mavililerin gelecek planlarında yer almayan ve sezon başında Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.
GIJON'DAN MAXI GOMEZ HAMLESİ
Çıkan haberlere göre; İspanya 2. Lig ekibi Sporting Gijon, Cadiz'de kiralık olarak kariyerini sürdüren Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor.