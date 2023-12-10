Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta gol perdesini ikinci yarının başında 48. dakikada attığı golle Trezeguet açtı.

59. dakikada ise Bakasetas attığı güzel golle farkı 2'ye çıkardı.

Bordo-mavililerde 75. dakikada yine sahneye çıkan Mısırlı yıldız Trezeguet, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golü ise 79. dakikada şık frikik golüyle Dragus'un ayağından geldi.

Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 26'a yükseltti.

Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

FIRTINA 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan ve evinde Mondi Home Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesini bildi.

GAZİANTEP FK'DA KÖTÜ GİDİŞE SUMUDICA DA ÇARE OLAMADI

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi takımın başına eski teknik direktörü Marius Sumucida'yı geçirmişti.

Büyük beklentilerle eski takımına geri dönen tecrübeli hoca, Gaziantep FK ile çıktığı son 3 maçından puan çıkaramadı.

Gaziantep FK, Süper Lig'de 16. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.