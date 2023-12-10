Trendyol Süper Lig'in 15. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Müsabakada gülen taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.

Maçın ardından Trabzonspor'da Edin Visca açıklamalarda bulundu.

İŞTE EDIN VISCA'NIN AÇIKLAMALARI

"TRABZONSPOR'DA ÇOK MUTLUYUM"

"Trabzonspor'da çok mutluyum. Her geçen gün daha iyi performans göstermek istiyorum. Futbolla yaşıyorum. Bugünkü performansım inşallah böyle devam edeceğim. 3. bölgede bana top getirdiklerinde daha etkili olabiliyorum. Mutluyuz, devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da kazanmak istiyoruz."

"BUGÜN TAKIM İYİ OYNADI"

"Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bütün takım iyi oynadı. Geçen hafta kaybetmiştik ama bugün harika oynadık. 90 dakika topa sahip olduk. Şimdi Samsunspor maçında bunu devam ettirmek istiyoruz."