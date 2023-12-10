Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, Kuzey Makedonyalı yıldız orta saha Enis Bardhi'yi Union Berlin'e kazandırmak istiyor. Hırvat teknik adamın yönetimden alınmasını istediği tecrübeli futbolcu için bir başka Alman kulübü daha devreye girdi. Bochum'un da Enis Bardhi'yi transfer listesine eklediği öğrenildi. Trabzonspor, yıldız oyuncuyu Levante'den 3 milyon Euro'ya aldı.