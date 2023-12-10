Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, Kuzey Makedonyalı yıldız orta saha Enis Bardhi'yi Union Berlin'e kazandırmak istiyor. Hırvat teknik adamın yönetimden alınmasını istediği tecrübeli futbolcu için bir başka Alman kulübü daha devreye girdi. Bochum'un da Enis Bardhi'yi transfer listesine eklediği öğrenildi. Trabzonspor, yıldız oyuncuyu Levante'den 3 milyon Euro'ya aldı.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Bochum'un gözü Enis Bardhi'de!
Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi, eski hocası Nenad Bjelica'nın takımı Union Berlin'in yanı sıra, Almanya Bundesliga ekibi Bochum'un da radarında. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 10.12.2023- 06:40