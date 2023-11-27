EMS Yapı Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Trabzonspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor, Servet Çetin yönetiminde çıkış arayan Sivasspor ile 3 puan için mücadele edecek. İki ekip de kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Uğurcan Çakır, kritik maçta süre alamayacak. Sakatlığı süren Orsic de kadroda bulunmuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 18:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023- 18:14