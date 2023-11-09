Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açtı. Süper Lig'in 11. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek hem 26 yıllık özleme hem de rakibinin yenilmezlik serisine son veren Trabzonspor'da moraller tavan yapmış durumda. Tarihi Kadıköy zaferi sonrası büyük sevinç yaşayan bordo-mavililerde artık gözler yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasına çevrildi. Tüm takım ve camia Fener galibiyetini taçlandırmak için kenetlenmiş durumda.

İSTEDİĞİMİZİ ALDIK AMA BİTTİ

Fotomaç'da yer alan haberde Avcının futbolcularının dikkatini çekerek, "Fenerbahçe derbisine çok iyi hazırlandık, plana sadık kalıp istediğimizi aldık. Ama bu maç artık geride kaldı. Şimdi Konya karşılaşmasına odaklanmalıyız. Mutlaka kazanmalıyız" dediği öğrenildi. Bu arada başarılı taktisyenin ligde 7 haftadır galip gelemeyen Konya karşısında kaza yaşamamak için rakibin son maçlarını ayrıntılı şekilde analiz etmeye başladığı kaydedildi

TRABZONSPOR İLK PEŞİNDE

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Konyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı. İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek. Bjelica hiç yapamadı.

EN SON AVCI İLE 8 MAÇLIK PERİYOT

Fırtına, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti. Karadeniz devi, Avcı'nın istifa ettiği 2022-2023 sezonunun 7. haftasında Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Bordo-mavili takım, bu hafta rakibini yenmesi halinde 34 hafta sonra 4 maç art arda puan kazanmış olacak.

BJELİCA HİÇ YAPAMADI

Trabzonspor, Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılamadı. Fırtına, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat hoca ile 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde etmiş ve 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı. TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında yarın Konyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı. İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek.