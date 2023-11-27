Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE 📺 Sivasspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. hafta maçında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 19:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023- 19:51