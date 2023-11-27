Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.

Mücadele 3-3 berabelikle sonuçlandı.

Maç sonunda bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Sivasspor değişik bir oyuna geçmişti. Alanda karşılayan, topa sahip olmayı felsefe edinmiş. Ligimizin geçişten en iyi pozisyon bulan takımıydı. Bunu bilmemize rağmen 3 tane geçişten gol yedik. Biz kaçırdık, o top döndü gol oldu. Final paslarında sıkıntı yaşadık. Rakibe daha temaslı bir oyun oynamamız lazım. Gollerden sonra reaksiyon verdik. Geriye düşüncü kopmalar oluyordu, bugün itibariyle iyi reaksiyon verdik. Opsiyonları doğru kullandığımızda sonuca gidebildik.

İkinci yarı oyunun geneline hükmetsek de basit hatalarla gol yedik. Bu işin içinde bunlar var. Son bölümde benim takımım normalde o pozisyonları vermez. Kırılmaların çok olduğu bir Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor'a döndük. Çok çalışacağız, çok tekrar edip en iyisini yapmaya çalışacağız. Sivasspor deplasmanı zor. Pazartesi akşamına yakışır bir maç oldu. Bir antrenör için aksiyonu bol olan bir maç oldu. Önümüzdeki Kayserispor maçına odaklanacağız.

Dışarıdan bakıldığında çok cesaretli hamle yaptık. Baniya'ya bir darbe geldi, ağrısı vardı. Onu çıkarınca Mendy'i geriye çektik. Teknik anlamda cesaretli bir hamle yaptık. Oyun bunu gerektiriyordu. Teknik hamlemiz doğruydu, cevap da verdik ama olmadı. Futbol anlar oyunudur. Ya sana döner ya da rakibe. Çok çalışıp gelişeceğiz. Başka şansımız yok.