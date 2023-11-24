Real Betis ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol yıldız Isco için flaş bir iddia ortaya atıldı. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Trabzonspor ile temasta olduğunu ileri süren İspanyol medyası, "Türkler bu transfer için oldukça ısrarlı. Betis ile şartlarda anlaşma sağlanırsa, Isco sezon sonunu beklemeden Trabzonspor'a gidebilir" görüşünü savundu.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Trabzonspor, bir dünya yıldızı ile temaslarını sürdürüyor. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Real Betis formasını giyen 31 yaşındaki 10 numara Isco, Trabzonspor ile görüşüyor. Yapılan haberlerde, Isco'nun Real Betis ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çekilirken, Trabzonspor'un bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek istediğine vurgu yapıldı. Isco için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu iddia edilirken yapılan değerlendirmede, "Türkler, Isco transferini hemen sonlandırmak istiyor. Yetkili menajer, Real Betis ile pazarlıkta. Şartlarda anlaşma sağlanırsa Isco sezon bitimini beklemeden Trabzonspor'un formasını giyebilir" ifadelerini kullanıldı.